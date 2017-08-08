В Саратовской области выращено более 65 тысяч тонн овощей
В Саратовской области полным ходом идет сбор овощей в открытом грунте.
На сегодняшний день уже собрано 42 тысячи тонн овощной продукции. Картофеля произведено 23,6 тыс. тонн.
По оперативным данным с начала года тепличными хозяйствами Саратовской области собрано 23,6 тысячи тонн овощей закрытого грунта. Это на 3,2 тысячи тонн больше производства витаминной продукции в прошлом году на эту дату.
Из данного объема – огурцов собрано 18,4 тыс. тонн, томатов – 4,9 тыс. тонн (в прошлом году урожай на эту дату составлял 2,9 тыс. тонн), прочих культур более 171 тонны.