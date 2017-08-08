В Хвалынске открылась туристическая тропа Кузьмы Петрова-Водкина

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Маршрут разрабатывался совместно с сотрудниками музея К.С.Петрова-Водкина. Он охватывает места, связанные с жизнью выдающегося русского художника в Хвалынске. На каждом из них установлен информационный стенд, который рассказывает о Петрове-Водкине, также здесь размещены данные о навигации на тропе. Таким образом, проект обеспечивает как самостоятельное передвижение по тропе: пешком, на автомобиле или на велосипеде, так и существенно расширяет демонстрационные возможности для ведущих экскурсионных групп.Участниками первой экскурсии стали жители и гости Хвалынска, среди них много и известных в области художников.Уникальный туристический маршрут появился благодаря работе фонда «Сосновый остров». При его поддержке также прошло обновление экспозиции музея К.С.Петрова-Водкина. Напротив картинной галереи, которая носит имя художника, появилось уличное граффити. При поддержке волонтеров идет восстановление уникального деревянного резного дома 19 века.