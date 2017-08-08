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Завершен прием заявок на фестиваль «Киновертикаль»

Новости / Культура
Завершен прием заявок на фестиваль «Киновертикаль»



С 11 августа начнется отбор фильмов для включения в конкурсную программу.

Напомним, что фестиваль-конкурс детского и юношеского кино пройдет в нашем городе с 2 по 6 октября. 1 августа завершился прием заявок от участников. В этом году в оргкомитет заявлено 275 киноработ из 30 регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Новосибирск, Кемерово, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Саратов, Республика Крым и другие.

По информации областного методического киновидеоцентра, самым маленьким участникам фестиваля всего по 3 года. Это воспитанники детского сада «Солнышко» из Новосибирска с двумя работами в номинации "Анимационный фильм". Это самая многочисленная номинация конкурса, в которой примут участие 93 мультработы.

Впервые в «Киновертикали» заявлены работы двух студий анимации «Мультифокус» и «Стрекоза» из Республики Беларусь.

По количеству присланных заявок лидирует Саратовская область. Это 79 кинолент юных авторов из 17 городов и районов (Александровогайского, Аркадакского, Аткарского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Екатериновского, Калининского, Новобурасского, Новоузенского, Петровского, Питерского, Татищевского, Федоровского, Энгельсского муниципальных районов, ЗАТО Шиханы, образовательных учреждений и детских киностудий Саратова).

На втором месте по количеству работ - Новосибирская область, от которой подано 52 заявки. Фильмы сибиряков представлены в четырех номинациях: «Моя малая Родина», «Анимация», «Зеленое кино» и «Я выбираю свой путь».

С 11 августа комиссия фестиваля, в которую вошли известные саратовские кинематографисты, приступит к отбору фильмов для включения в конкурсную программу. Эти ролики будут выложены в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Киновертикаль Саратов». Зрителям конкурса будет предложено принять участие в интернет-голосовании, по итогам которого определится фильм-победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». В прошлом году такой работой стала лента «В гостях у бабушки» автора Александры Тарараксиной из Балашова.

Фото http://image.newsru.com