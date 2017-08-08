Пропавший в Самойловском районе малыш найден мертвым

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Напомним, что 6 августа в дневное время ребенок вышел во двор из своего дома и в какой-то момент пропал из поля зрения матери, занимавшейся уборкой дома. Самостоятельные поиски ребенка не увенчались успехом, в связи с чем женщина обратилась в правоохранительные органы.По информации СУ СКР по Саратовской области, розыск мальчика начат незамедлительно после поступившего сообщения, его осуществляли свыше 300 сотрудников полиции, МЧС (водолазов), а также не менее 100 местных жителей и волонтеров поискового отряда, прилегающая местность обследовалась с помощью параплана.- В ходе совместных поисковых мероприятий 7 августа года в водоеме на окраине села обнаружено тело пропавшего ребенка без внешних признаковнасильственной смерти, - сообщили в следственном управлении.В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, а также комплекс иных проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.Фото https://shraibikus.com