Пропавший в Самойловском районе малыш найден мертвым
Продолжается проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения 2-летнего мальчика в селе Красное.
Напомним, что 6 августа в дневное время ребенок вышел во двор из своего дома и в какой-то момент пропал из поля зрения матери, занимавшейся уборкой дома. Самостоятельные поиски ребенка не увенчались успехом, в связи с чем женщина обратилась в правоохранительные органы.
По информации СУ СКР по Саратовской области, розыск мальчика начат незамедлительно после поступившего сообщения, его осуществляли свыше 300 сотрудников полиции, МЧС (водолазов), а также не менее 100 местных жителей и волонтеров поискового отряда, прилегающая местность обследовалась с помощью параплана.
- В ходе совместных поисковых мероприятий 7 августа года в водоеме на окраине села обнаружено тело пропавшего ребенка без внешних признаков
насильственной смерти, - сообщили в следственном управлении.
В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, а также комплекс иных проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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