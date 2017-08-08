Временно закрывается переезд в Заводском районе
В связи с ремонтными работами с 22:00 7 августа до 06:00 8 августа 2017 г. будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Красный Текстильщик).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 16 км участка Багаевка – Александровка.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Фото https://om-saratov.ru