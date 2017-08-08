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Временно закрывается переезд в Заводском районе

Новости
Временно закрывается переезд в Заводском районе


В связи с ремонтными работами с 22:00 7 августа до 06:00 8 августа 2017 г. будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Красный Текстильщик).

Объезд возможен через железнодорожный переезд на 16 км участка Багаевка – Александровка.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Фото https://om-saratov.ru