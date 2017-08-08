Открыт экскурсионный маршрут «Хлебная площадь»
Это историко-просветительский авторский проект, разработанный для развития интереса к Саратову, к его истории и достопримечательностям,как у туристов, так и у жителей города.
По информации министерства культуры области, маршрут включает в себя 12 памятников архитектуры, расположенных в историческом центре Саратова: Церковь Сретения Господня, Новый гостиный двор, Купеческая биржа, Дом Бендера, Часовня, Радищевский музей, Городской общественный банк, Городской театр, Городская публичная библиотека, Меблированный дом «Биржа», Гостиница «Большая Московская», Верхний базар – «Город мастеров».
Туристический маршрут заканчивается на территории Верхнего рынка, где сейчас находится «Город мастеров».
Гости и жители города получат возможность познакомиться с богатой историей старинного купеческого города Саратова, с работой мастерских, посетить выставочный зал «Города мастеров». Здесь же можно будет отчеканить монеты, попробовать себя в сборке саратовской гармошки, записаться на мастер-классы по лепке из глины, лоскутному шитью, мозаике из смальты, народной кукле, резьбе по дереву, работе на токарном станке, художественным изделиям из кожи, росписи по стеклу, камням, дереву, гипсовым заготовкам, сухому и мокрому валянию из шерсти, лепке из полимерной глины, фоамирану и многому другому.
Фото http://ttphotos.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com