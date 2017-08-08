8 августа 2017 01:20 ВТОРНИК
Новости
19:00 | 07 августа
Временно закрывается переезд в Заводском районе
17:56 | 07 августа
Открыт экскурсионный маршрут «Хлебная площадь»
16:47 | 07 августа
Хлеборобы области намолотили более 2 млн тонн зерна
15:39 | 07 августа
В Самойловском районе продолжаются поиски двухлетнего мальчика
14:44 | 07 августа
Завершился фестиваль казачьей культуры и творчества «Казачий разгуляй на Хопре»
13:31 | 07 августа
За выходные на территории области утонули шесть человек
12:20 | 07 августа
Открывается выставка «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай»
11:06 | 07 августа
В Саратовской области будут развивать грибной туризм
10:00 | 07 августа
В Саратове к 1 сентября появится плавучий фонтан
23:07 | 06 августа
PR в искусстве и искусство PR
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Открыт экскурсионный маршрут «Хлебная площадь»

Новости
Открыт экскурсионный маршрут «Хлебная площадь»

Это историко-просветительский авторский проект, разработанный для развития интереса к Саратову, к его истории и достопримечательностям,как у туристов, так и у жителей города.

По информации министерства культуры области, маршрут включает в себя 12 памятников архитектуры, расположенных в историческом центре Саратова: Церковь Сретения Господня, Новый гостиный двор, Купеческая биржа, Дом Бендера, Часовня, Радищевский музей, Городской общественный банк, Городской театр, Городская публичная библиотека, Меблированный дом «Биржа», Гостиница «Большая Московская», Верхний базар – «Город мастеров».

Туристический маршрут заканчивается на территории Верхнего рынка, где сейчас находится «Город мастеров».

Гости и жители города получат возможность познакомиться с богатой историей старинного купеческого города Саратова, с работой мастерских, посетить выставочный зал «Города мастеров». Здесь же можно будет отчеканить монеты, попробовать себя в сборке саратовской гармошки, записаться на мастер-классы по лепке из глины, лоскутному шитью, мозаике из смальты, народной кукле, резьбе по дереву, работе на токарном станке, художественным изделиям из кожи, росписи по стеклу, камням, дереву, гипсовым заготовкам, сухому и мокрому валянию из шерсти, лепке из полимерной глины, фоамирану и многому другому.

Фото http://ttphotos.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com