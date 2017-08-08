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Хлеборобы области намолотили более 2 млн тонн зерна

Новости / АПК
Хлеборобы области намолотили более 2 млн тонн зерна


С достигнутым результатов аграриев поздравил глава региона Валерий Радаев.

По информации пресс-службы губернатора, валовый сбор зерна в Саратовской области превысил 2 млн тонн зерна, достигнув к понедельнику, 7 августа, 2 млн 200 тыс. тонн. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 639,1 тыс. га, средняя урожайность составила 33,0 ц/га. За последние сутки обмолочено 45,7 тыс. га, собрано 147,5 тыс. тонн.

- Саратовские аграрии вносят значительный вклад в продовольственную безопасность страны, - отметил в поздравительном адресе Валерий Радаев. - Каждый район может гордиться хозяйствами-передовиками, которые ежегодно наращивают объемы. Отдельное спасибо руководителям предприятий, молодым специалистам, работающим в поле, а также ветеранам, передающим свой опыт новым поколениям! Впереди новые свершения, желаю работникам сельского хозяйства дальнейших успехов и богатого урожая!

Сообщается, что более 100 тысяч тонн намолочено в 7 районах, в том числе в хозяйствах Краснокутского, Пугачевского, Ершовского, Калининского и Самойловского районах. Наибольшая урожайность достигнута в хозяйствах Балашовского, Ртищевского, Турковского, Советского, Балаковского муниципальных районов.

В настоящее время приемку зерна ведут свыше 30 элеваторов по области. Элеваторы и хлебоприемные пункты Правобережья приняли 70 тыс. тонн зерна, Левобережья – 250 тыс. тонн. В Левобережье уже ведется отгрузка зерна. По словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, в этом году оно очень высокого качества.

Фото https://xakac.info