8 августа 2017 01:20 ВТОРНИК
Новости
19:00 | 07 августа
Временно закрывается переезд в Заводском районе
17:56 | 07 августа
Открыт экскурсионный маршрут «Хлебная площадь»
16:47 | 07 августа
Хлеборобы области намолотили более 2 млн тонн зерна
15:39 | 07 августа
В Самойловском районе продолжаются поиски двухлетнего мальчика
14:44 | 07 августа
Завершился фестиваль казачьей культуры и творчества «Казачий разгуляй на Хопре»
13:31 | 07 августа
За выходные на территории области утонули шесть человек
12:20 | 07 августа
Открывается выставка «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай»
11:06 | 07 августа
В Саратовской области будут развивать грибной туризм
10:00 | 07 августа
В Саратове к 1 сентября появится плавучий фонтан
23:07 | 06 августа
PR в искусстве и искусство PR
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Самойловском районе продолжаются поиски двухлетнего мальчика

Новости / ЧП
В Самойловском районе продолжаются поиски двухлетнего мальчика


Малыш пропал вчера днем, до сих пор о нем ничего не известно.

По информации регионального следственного управления, 6 августа в дневное время ребенок вышел во двор из дома, расположенного в селе Красное Самойловского района, и в какой-то момент пропал из поля зрения матери. С тех пор место его нахождения не известно. Самостоятельные поиски ребенка не увенчались успехом, в связи с чем женщина обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту было организовано проведение доследственной проверки. Наиболее опытными следователями и следователями-криминалистами во главе с руководителем отдела криминалистики регионального управления выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление места нахождения мальчика, а также выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области, для организации проведения поисковых мероприятий и координации действий сил и средств сформирован межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, МЧС и администрации. Всего задействовано более 500 человек, из них 293 сотрудника полиции, включая специалистов кинологической службы полиции. Также к поисковым мероприятия привлечено более 200 волонтеров из числа гражданских лиц.

Также в пресс-службе отметили, что 6 августа после поступления информации о пропаже несовершеннолетнего по тревоге были подняты сотрудники двух отделов полиции – Самойловского и Балашовского. В поисковых мероприятиях задействовалось более 90 человек личного состава.

Фото https://www.gorodberezniki.ru