В Самойловском районе продолжаются поиски двухлетнего мальчика

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По информации регионального следственного управления, 6 августа в дневное время ребенок вышел во двор из дома, расположенного в селе Красное Самойловского района, и в какой-то момент пропал из поля зрения матери. С тех пор место его нахождения не известно. Самостоятельные поиски ребенка не увенчались успехом, в связи с чем женщина обратилась в правоохранительные органы.По данному факту было организовано проведение доследственной проверки. Наиболее опытными следователями и следователями-криминалистами во главе с руководителем отдела криминалистики регионального управления выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление места нахождения мальчика, а также выяснение всех обстоятельств происшедшего.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области, для организации проведения поисковых мероприятий и координации действий сил и средств сформирован межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, МЧС и администрации. Всего задействовано более 500 человек, из них 293 сотрудника полиции, включая специалистов кинологической службы полиции. Также к поисковым мероприятия привлечено более 200 волонтеров из числа гражданских лиц.Также в пресс-службе отметили, что 6 августа после поступления информации о пропаже несовершеннолетнего по тревоге были подняты сотрудники двух отделов полиции – Самойловского и Балашовского. В поисковых мероприятиях задействовалось более 90 человек личного состава.Фото https://www.gorodberezniki.ru