За выходные на территории области утонули шесть человек

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в субботу около 8 часов утра из реки Солдатка у н.п. Хоритоновка Перелюбского района очевидцем извлечено тело мужчины 1956 года рождения. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. В тот же день в дневное время из Волги в городе Маркс сотрудником ГИМС извлечено тело неизвестного гражданина. Тело погибшего передано сотрудникам полиции для установления его личности и причин трагедия.6 августа в 09 ч. 30 м. из реки Волга у н.п. Белогорское Ровенского района сотрудниками ГИМС извлечено тело мужчины 1970 года рождения. В 16 ч. 10 м. из реки Волга в г. Маркс спасателями ОГУ «Служба спасения Саратовской области» извлечено тело мужчины 1975 года рождения. Примерно в это же время из реки Березовка у н.п. Матвеевка Балаковского района спасателями ОГУ «Служба спасения Саратовской области» извлечено тело молодого человека 1993 года рождения, из пруда Назаркин у н.п. Казачка Калининского района - тело мужчины 1961 года рождения.В МЧС отмечают, что очень часто жители области забывают о правилах безопасности при купании в водоемах. Зачастую купаются в непредназначенных для этих целей местах – на диких пляжах и в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, все случаи утопления произошли в местах, необорудованных для купания.Специалисты Саратовской ГИМС проводят ежедневные рейды, рекомендуют жителям и гостям региона не подвергать свою жизнь опасности, купаться в проверенных местах – на официально открытых пляжах. Ведь только здесь присутствуют квалифицированные спасатели и медработники, которые в критической ситуации всегда смогут оказать помощь утопающему. Также специалисты ГИМС рекомендуют рассчитывать свои силы - не заплывать далеко, следить за своими близкими и детьми.Фото https://odessitua.com