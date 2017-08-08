Завершился фестиваль казачьей культуры и творчества «Казачий разгуляй на Хопре»
В мероприятиях приняли участие кубанское, уральское, донское, терское, хоперское и саратовское казачество, гости из соседних регионов.
По традиции, праздник прошел на берегу реки Хопер. Участников и гостей фестиваля принимала туристическая деревня Никольевка.
На площадке фестиваля работал казачий курень и казачья ярмарка, мастер-классы – в том числе, по стрельбе из лука, фланкировке шашкой и владению нагайкой. Также для зрителей состоялось зрелищное шоу с участием казаков – наездников, продемонстрировавших мастерство и ловкость в выполнении различных элементов кавалерийской атаки казака.
Главными событиями казачьего разгуляя стали традиционные обряды: проводы казака в армию и казачья свадьба. По информации комитета общественных связей и национальной политики области, в этом году сразу две пары молодоженов приняли участие в традиционном обряде.