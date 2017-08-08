Открывается выставка «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай»

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По информации организаторов, этот проект, призванный показать широкому зрителю самые последние тенденции в современном искусстве стран Центральной и Восточной Европы, России и Китая, является результатом пристального наблюдения за художественной сценой 2000-2017 годов. Сегодня искусство, бывшее радаром политической и социальной ситуации на рубеже столетий, теряет эту функцию, уступая в быстроте реакции информационному потоку социальных сетей.Организаторы проекта предложили современным художникам в заданных рамках отрефлексировать в своем творчестве 100 актуальных на сегодняшний день тем. При этом 100 работ были созданы российскими художниками, 100 — европейскими, 100 - китайскими. В структуре экспозиции выставки и арт-энциклопедии работы на одну тему художников из России и зарубежных авторов находятся рядом, что в известной степени даёт возможность сравнить творческие подходы и получить необычные творческие диалоги.Передвижная выставка «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай» включает 99 произведений художников из России, Китая и стран Центральной и Восточной Европы, сгруппированных в равных долях по 33 темам-объектам.Выставка уже экспонировалась в Музее русского искусства Лю Минсю (Харбин, КНР). После Саратова ее увидят также жители Москвы и Братиславы.