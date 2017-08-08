8 августа 2017 01:20 ВТОРНИК
Новости
19:00 | 07 августа
Временно закрывается переезд в Заводском районе
17:56 | 07 августа
Открыт экскурсионный маршрут «Хлебная площадь»
16:47 | 07 августа
Хлеборобы области намолотили более 2 млн тонн зерна
15:39 | 07 августа
В Самойловском районе продолжаются поиски двухлетнего мальчика
14:44 | 07 августа
Завершился фестиваль казачьей культуры и творчества «Казачий разгуляй на Хопре»
13:31 | 07 августа
За выходные на территории области утонули шесть человек
12:20 | 07 августа
Открывается выставка «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай»
11:06 | 07 августа
В Саратовской области будут развивать грибной туризм
10:00 | 07 августа
В Саратове к 1 сентября появится плавучий фонтан
23:07 | 06 августа
PR в искусстве и искусство PR
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Открывается выставка «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай»

Новости / Культура
Открывается выставка «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай»

Она будет работать с 8 августа в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева (ул. Первомайская, 75).

По информации организаторов, этот проект, призванный показать широкому зрителю самые последние тенденции в современном искусстве стран Центральной и Восточной Европы, России и Китая, является результатом пристального наблюдения за художественной сценой 2000-2017 годов. Сегодня искусство, бывшее радаром политической и социальной ситуации на рубеже столетий, теряет эту функцию, уступая в быстроте реакции информационному потоку социальных сетей.

Организаторы проекта предложили современным художникам в заданных рамках отрефлексировать в своем творчестве 100 актуальных на сегодняшний день тем. При этом 100 работ были созданы российскими художниками, 100 — европейскими, 100 - китайскими. В структуре экспозиции выставки и арт-энциклопедии работы на одну тему художников из России и зарубежных авторов находятся рядом, что в известной степени даёт возможность сравнить творческие подходы и получить необычные творческие диалоги.

Передвижная выставка «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай» включает 99 произведений художников из России, Китая и стран Центральной и Восточной Европы, сгруппированных в равных долях по 33 темам-объектам.

Выставка уже экспонировалась в Музее русского искусства Лю Минсю (Харбин, КНР). После Саратова ее увидят также жители Москвы и Братиславы.