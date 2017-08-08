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В Саратовской области будут развивать грибной туризм

Новости
В Саратовской области будут развивать грибной туризм


Любителям "тихой охоты" окажут не только методическую помощь, но и предложат возможность воспользоваться знаниями опытных грибников-проводников.

В преддверии грибного сезона министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области разработало «Памятку грибнику». Памятка создана для того, чтобы поход в лес за грибами стал не только увлекательным путешествием, но и имел безопасный итог. В ней размещена и проиллюстрирована информация о съедобных, несъедобных и ядовитых грибах, элементарные правила сбора и обязательной обработке, а также необходимом наборе вещей, который желательно взять с собой.

Более того, в Саратовской области грибным туристам окажут не только методическую помощь, но и предложат возможность воспользоваться знаниями опытных грибников-проводников, в сопровождении которых жители и гости области смогут открыть для себя новые грибные места и научатся ориентироваться в лесу.

- Грибной туризм долгое время был составной частью других видов туризма, но сегодня постепенно выделяется в отдельный вид. В рамках развития экотуризма в Саратовской области и продвижения грибного туризма «Памятка грибнику» будет направлена туроператорам Саратовской области, - прокомментировали в минприроды.

Фото http://psl.by