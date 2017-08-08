В Саратове к 1 сентября появится плавучий фонтан
Объект планируют разместить на понтоне в акватории Волги в створе ул. Некрасова.
В Саратове состоялась презентация проекта светомузыкального фонтана. По информации пресс-службы городской администрации, новое сооружение будет установлено у Набережной космонавтов и отлично впишется в концепцию обустройства городского пространства.
Фонтан Центральный поток из 13 водных струй, подсвеченных разноцветными прожекторами, будет подниматься на высоту до нескольких десятков метров. Запрограммировать такой фонтан можно будет под любую музыкальную композицию, создавая уникальные водные картины. По словам авторов проекта, новое сооружение подчеркнет архитектурную выразительность саратовской набережной.
Завершить работы по установке фонтана планируется до 1 сентября. Новое сооружение станет подарком саратовцам ко Дню города.
По предложению главы региона Валерия Радаев, имя новому фонтану выберут сами жители города. Администрация города предлагает саратовцам принять участие в опросе и проголосовать за понравившееся название или предложить свой вариант. Сделать это можно, пройдя по ссылке http://www.saratovmer.ru/news/2017/08/04/49248.html.