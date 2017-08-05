5 августа 2017 10:16 СУББОТА
Новости
17:41 | 04 августа
Саратовцев приглашают на вечер авторской поэзии
16:30 | 04 августа
Разоблачена банда мошенников-"лизунов"
15:15 | 04 августа
"Суббота донора" пройдет в Саратове
14:20 | 04 августа
В консерватории состоится XXXXIII благотворительный концерт «Грани Истории»
12:19 | 04 августа
На «Казачьем разгуляе на Хопре» состоится казачья свадьба
11:23 | 04 августа
Состоялась рабочая встреча руководства гандбольного клуба "СГАУ-Саратов" и профильного министра
10:55 | 04 августа
Обучающие курсы для добровольцев проводит «Русская гуманитарная миссия»
10:39 | 04 августа
За минувшие сутки в регионе произошло три пожара
18:15 | 03 августа
Состоялось обсуждение проекты скульптурной композиции «Хлеб всему голова»
17:03 | 03 августа
В Саратове ликвидируют последствия вскрышных работ
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Разоблачена банда мошенников-"лизунов"

Новости
Разоблачена банда мошенников-"лизунов"


Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области и бойцами Росгвардии по подозрению в совершении краж задержаны трое подозреваемых.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, злоумышленники вводили в заблуждение сотрудников банков, требуя перечислить им деньги, которые они якобы потеряли из-за сбоя в работе платежных терминалов.

- Двое молодых людей и девушка на протяжении нескольких месяцев, используя одну и ту же хитроумную методику, вызывали сбои в работе платежных терминалов, - сообщили в ведомстве. - В отдельных случаях своих целей злоумышленники добивались довольно экстравагантным способом – облизывая чеки или денежные купюры. В дальнейшем, жалуясь на неисправный аппарат, подозреваемые пытались получить с банков деньги, которые они якобы переводили на свой счет, но терминал, съел купюры, а операцию по зачислению не произвел.

Сообщается, что по самым скромным подсчетам злоумышленники заработали около 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Фото https://newstut.ru