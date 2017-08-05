Разоблачена банда мошенников-"лизунов"

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, злоумышленники вводили в заблуждение сотрудников банков, требуя перечислить им деньги, которые они якобы потеряли из-за сбоя в работе платежных терминалов.- Двое молодых людей и девушка на протяжении нескольких месяцев, используя одну и ту же хитроумную методику, вызывали сбои в работе платежных терминалов, - сообщили в ведомстве. - В отдельных случаях своих целей злоумышленники добивались довольно экстравагантным способом – облизывая чеки или денежные купюры. В дальнейшем, жалуясь на неисправный аппарат, подозреваемые пытались получить с банков деньги, которые они якобы переводили на свой счет, но терминал, съел купюры, а операцию по зачислению не произвел.Сообщается, что по самым скромным подсчетам злоумышленники заработали около 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов.Фото https://newstut.ru