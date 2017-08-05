"Суббота донора" пройдет в Саратове

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«В ближайшую субботу центры крови будут работать не только в Саратове, но и в области – в Балашове и Энгельсе. Акция проводится при поддержке регионального минздрава с целью увеличения количества доноров. Донором крови и ее компонентов может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший медицинское обследование. Более подробную информацию, а также памятки донорам можно посмотреть на нашем сайте – bloodsar.ru», - рассказали в ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови».Приглашаем всех желающих принять участие в акции «Суббота доноров».Прием доноров будет осуществляться с 08.00 до 13.00 по адресам:ГУЗ "Саратовская областная станция переливания крови", г.Саратов, ул.Гвардейская, д. 27 (8452) 74-28-36Филиал ГУЗ СОСПК ОЗК № 1 г. Балашов, ул. Шоссейная, д. 9 «А» (84545) 5-01-44;Филиал ГУЗ СОСПК ОЗК № 5 г. Вольск , ул. Львова Роща, д.1 (84593) 5-17-40.