В консерватории состоится XXXXIII благотворительный концерт «Грани Истории»

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В ансамбле с членом Лондонской Королевской академии музыки, профессором Университета Восточной Каролины и Университета штата Индиана Колином Эндрюсом выступят Народный артист СССР, профессор Саратовской консерватории Леонид Сметанников, саратовский композитор и джазовый импровизатор Владимир Мишле, студенты Саратовского областного колледжа искусств, сводный хор Гимназии № 1 и учащиеся Детских школ искусств. Впервые в проекте саратовской школы искусств выступят юные музыканты из Пензы – учащиеся и ансамбли джазовой музыкальной школы № 15 имени Виктора Чеха.Ведущим выступит руководитель проекта – кандидат искусствоведения Олег Белоцерковский.27 сентября 2017 в 19.00 состоится открытие 26го Международного органного фестиваля «ОРГАНИСТЫ ШЕСТИ КОНТИНЕНТОВ». Впервые на фестивале выступит выдающийся английский органист Колин Эндрюс.Колин родился в Бристоле (Великобритания). Начал обучение на органе в 5 лет в кафедральном соборе. С 16 лет он обучался в Лондонской Королевской академии музыки по классам органа и фортепиано. Затем - в Женевской консерватории. Лауреат международных конкурсов в Дублине и Лондоне, с 1993 года - Член Лондонской Королевской академии музыки в знак признания выдающихся исполнительских достижений. Преподаёт в университетах Эмори, Индианы и Восточной Каролины, избран Президентом британского подразделения Объединенной ассоциации органистов (I.A.O) штата Индиана. Половину пьес классической программы концерта органист исполнит в ансамбле с джазовым триов составелауреатов международных конкурсов Данилы Левина (саксофон), Анатолия Никитина (тромбон), Сергея Ноздрина (кларнет) с музыкой Баха, Генделя, Чайковского, Мендельсона, Андрисена, Гаде, Гершвина, Кореа, Пьяццоллы, Джоплина в оригинале и джазовой обработке.