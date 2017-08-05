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На «Казачьем разгуляе на Хопре» состоится казачья свадьба

Новости


5-6 августа в туристической деревне Никольевка Балашовского района состоится VI межрегиональный фестиваль казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре».

Фестиваль ежегодно собирает несколько тысяч гостей со всей Саратовской области и других регионов России. В течение двух дней гости фестиваля будут знакомиться с богатой и красочной культурой казачества.

5 августа в центре культуры Балашовского района в 11.00 состоится торжественное открытие фестиваля. С утра и до вечера гостей будут развлекать творческие коллективы. С 17.30 в туристической деревне Никольевка начнутся «казачьи вечерки», где выступят народный ансамбль песни и танца «Хоперская вольница» и группа «Устиния» (Санкт-Петербург).

Кульминацией фестиваля «Казачий разгуляй на Хопре» будут праздничные мероприятия 6 августа. Гости фестиваля смогут познакомиться с экспозицией «Никольевское городище», которая будет работать с 9.00 до 16.00. Второй день фестиваля очень насыщен: в этот день состоятся мастер-классы по владению шашкой и казачьим луком, показательные выступления казаков. Гости фестиваля увидят обряд проводов юного казака в армию и обряд казачьей свадьбы. Также организаторы приготовили ещё одно зрелищное действо, секрет которого откроется тем, кто посетит праздник.

Завершится фестиваль большим гала-концертом, где состоится церемония вручения призов и подарков самым активным участникам «Казачьего разгуляя на Хопре».