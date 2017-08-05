5 августа 2017 10:16 СУББОТА
Новости
17:41 | 04 августа
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16:30 | 04 августа
Разоблачена банда мошенников-"лизунов"
15:15 | 04 августа
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14:20 | 04 августа
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12:19 | 04 августа
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10:55 | 04 августа
Обучающие курсы для добровольцев проводит «Русская гуманитарная миссия»
10:39 | 04 августа
За минувшие сутки в регионе произошло три пожара
18:15 | 03 августа
Состоялось обсуждение проекты скульптурной композиции «Хлеб всему голова»
17:03 | 03 августа
В Саратове ликвидируют последствия вскрышных работ
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За минувшие сутки в регионе произошло три пожара

Новости
За минувшие сутки в регионе произошло три пожара

За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 3 пожара, все в районах области. На пожарах никто не пострадал.

3 августа в 07 ч. 49 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 2-х этажного дома на площади Свободы. Площадь пожара составила 1 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

3 августа в 18 ч. 57 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в гараже на Сокурском тракте «ГСК Железнодорожный». Горел гараж и автомобиль «ВАЗ 2104» в гараже площади 20 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.

4 августа в 00 ч. 46 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в сарае в пос. Верхний Рейник Саратовского района. Горели 2 сарая и баня на площади 20 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 14 человек личного состава.

Сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.