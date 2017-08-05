За минувшие сутки в регионе произошло три пожара

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3 августа в 07 ч. 49 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 2-х этажного дома на площади Свободы. Площадь пожара составила 1 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.3 августа в 18 ч. 57 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в гараже на Сокурском тракте «ГСК Железнодорожный». Горел гараж и автомобиль «ВАЗ 2104» в гараже площади 20 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.4 августа в 00 ч. 46 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в сарае в пос. Верхний Рейник Саратовского района. Горели 2 сарая и баня на площади 20 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 14 человек личного состава.Сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.