Обучающие курсы для добровольцев проводит «Русская гуманитарная миссия»
Для добровольцев и волонтеров «Русская гуманитарная миссия» проводит бесплатные курсы обучения по программе «Основы безопасности и эффективной организации работы добровольцев в зоне чрезвычайных ситуаций и при проведении гуманитарных операций».
Занятия пройдут в Москве и Подмосковье 24-29 августа и 22-27 сентября. Стать участником проекта может любой желающий от 18 лет. Людям, предоставившим рекомендательные письма от добровольческих организаций, и тем, кто обладает опытом участия в гуманитарных операциях, будет оказано предпочтение.
Теоретические занятия и часть практических пройдут в помещениях, а один день будет отдан для полевой практики. Кандидатам на обучение нужно будет ответить на несколько вопросов анкеты (http://rhm.agency/kursy-rgm.html) и пройти собеседование. Для организации и проведения курсов РГМ использует средства господдержки.