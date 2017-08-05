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Обучающие курсы для добровольцев проводит «Русская гуманитарная миссия»

Новости
Обучающие курсы для добровольцев проводит «Русская гуманитарная миссия»

Для добровольцев и волонтеров «Русская гуманитарная миссия» проводит бесплатные курсы обучения по программе «Основы безопасности и эффективной организации работы добровольцев в зоне чрезвычайных ситуаций и при проведении гуманитарных операций».

Занятия пройдут в Москве и Подмосковье 24-29 августа и 22-27 сентября. Стать участником проекта может любой желающий от 18 лет. Людям, предоставившим рекомендательные письма от добровольческих организаций, и тем, кто обладает опытом участия в гуманитарных операциях, будет оказано предпочтение.

Теоретические занятия и часть практических пройдут в помещениях, а один день будет отдан для полевой практики. Кандидатам на обучение нужно будет ответить на несколько вопросов анкеты (http://rhm.agency/kursy-rgm.html) и пройти собеседование. Для организации и проведения курсов РГМ использует средства господдержки.