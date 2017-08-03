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Водоснабжение в Ирландии осуществляется через асбестовые трубы

Новости
Водоснабжение в Ирландии осуществляется через асбестовые трубы

Ирландия оказалась на грани скандала после коллапса системы водоснабжения в городе Дроэда, в результате которого десятки тысяч людей остались без воды почти на неделю, сообщает Irish Times.

Когда отгремели гневные филиппики в адрес коммунальных служб, выяснилось, что 6300 километров труб системы центрального водоснабжения по всей Ирландии сделаны из асбеста. Жители региона озадачились резонным вопросом – почему коммунальные службы до сих пор эксплуатируют асбестовые трубы, если формально минерал в Ирландии не используется уже почти 40 лет?

Предыстория конфликта

Асбест представляет собой волокнистый минерал с большим набором полезных свойств и широко применяется в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. В Ирландии трубы для системы водоснабжения делались из асбестоцемента вплоть до 1980 года, когда этот материал был запрещен на территории страны. Тем не менее, спустя 37 лет и несмотря на запрет, 10% всей сети по доставке воды – 6 3000 км труб – остается асбестовыми!

Но самое важное открытие граждане сделали, получив ответ от официальных органов, которые заявили, что согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения, опубликованной в 2003 году, никакой опасности для человека в использовании воды, прошедшей через асбестовую трубу, нет. Тогда, спрашивается, зачем было запрещать материал, способный бесперебойно работать в течение почти полувека?

Древнеримский принцип в действии

Римляне придумали первый водопровод и отличный способ разобраться в непонятной ситуации. Тут следует воспринять опыт этой великой цивилизации и обратиться к древнеримскому принципу «cui bono», задаться вопросом, кто же получил больше всего выгоды.

Западные строительные корпорации и связанные с ними правительственные структуры в середине XX века оказались под шквалом обвинений, связывавших возникновение различных болезней с использованием некоторых материалов. Среди прочих был и асбест. Однако учитывая тот факт, условия труда на заводах были бесконтрольными, неудивительно, что люди могли пострадать.

Строительные компании, что естественно, не хотели платить по счетам и согласились на запрет асбеста, а затем начали производить его синтетические аналоги. Под этот процесс была запущена PR-кампания о вреде минерела, чтобы избежать судебного преследования, продемонстрировав: «Мы исправились!».

Правда, и тут есть хитрость – не весь асбест так опасен, как о нем говорят. Из-за разницы в длине волокон и в химическом составе хризотил-асбест, который добывается на территории России и стран СНГ, безопасен при контролируемом использовании, в то время как амфиболовый асбест, ранее широко используемый в западных странах, может задерживаться в легких, и при долгосрочном контакте может становиться причиной заболеваний.

Что же в итоге?

На примере асбестового скандала в Ирландии становится очевидным лицемерие западных корпораций в властей. Соответствующие решения о запрете тех или иных веществ принимаются только тогда, когда это сулит выгоду! А когда общественность узнает, что в течение десятилетий никто ничего не делал с системой водоснабжения, граждане получают ответ, что асбест безопасен. То, что такое поведение, мягко говоря, не берет в расчет интересы населения, очевидно, как и то, что дело тут совсем не в асбесте. Простым ирландцам пока остается только гадать – за кого же их принимает родное правительство?