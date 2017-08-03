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Состоялось обсуждение проекты скульптурной композиции «Хлеб всему голова»

Новости
Состоялось обсуждение проекты скульптурной композиции «Хлеб всему голова»

Председатель Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области Александр Качанов провел очередное заседание.

В работе совета приняли участие члены совета – руководители аграрных научных учреждений области, общественных организаций агропромышленного комплекса.

В ходе заседания обсуждались вопросы охраны труда, техники безопасности во время уборочных работ, нелегальной занятости и скрытой заработной платы, а также организация общественного контроля.

Собравшиеся обсудили проекты скульптурной композиции «Хлеб всему голова», представленные Саратовской организацией «Союза художников России». Памятник предложено установить на площади с фонтаном перед Саратовским ГАУ им. Н.И. Вавилова (пересечение ул. Радищева и пр. Кирова).

Напомним, решение об установке на территории области скульптурной композиции, прославляющей тружеников АПК, было принято на заседании Общественного совета 21 апреля 2017 года. «Наши труженики села – очень скромные люди. Но мы же понимаем, что каждый рабочий день в сельскохозяйственном производстве – это героический труд. И, главное, результат этого труда на столе в каждой семье», - сказал в своем выступлении председатель Общественного совета Александр Качанов.