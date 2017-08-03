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18:15 | 03 августа
Состоялось обсуждение проекты скульптурной композиции «Хлеб всему голова»
17:03 | 03 августа
В Саратове ликвидируют последствия вскрышных работ
16:11 | 03 августа
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В Саратове ликвидируют последствия вскрышных работ

Новости


За последнюю неделю на территории Волжского района МУПП «Саратовводоканал» завершены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведенных работ на подземных коммуникациях по 8 адресам:

- ул. Соколовая, 61 (проезжая часть)

- ул. Чернышевского, 221 (проезжая часть, провал),

- ул. Соколовая, 118 (проезжая часть),

- ул. Соколовая, 122 (проезжая часть),

- ул. Чернышевского Н.Г., 151 (проезжая часть),

- ул. Чернышевского, 165/167 (проезжая часть),

- ул. Чернышевского, 157 (проезжая часть),

- ул. Чернышевского – Соляная, 15 (проезжая часть).

Сотрудниками администрации района ежедневно осуществляется объезд территории с целью осуществления контроля за состоянием благоустройства в местах проведения вскрышных работ. За отчетный период направлено 7 досудебных претензий в адрес организаций, проводящих вскрышные работы. Работа в этом направлении продолжается.