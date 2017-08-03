В Саратове ликвидируют последствия вскрышных работ
За последнюю неделю на территории Волжского района МУПП «Саратовводоканал» завершены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведенных работ на подземных коммуникациях по 8 адресам:
- ул. Соколовая, 61 (проезжая часть)
- ул. Чернышевского, 221 (проезжая часть, провал),
- ул. Соколовая, 118 (проезжая часть),
- ул. Соколовая, 122 (проезжая часть),
- ул. Чернышевского Н.Г., 151 (проезжая часть),
- ул. Чернышевского, 165/167 (проезжая часть),
- ул. Чернышевского, 157 (проезжая часть),
- ул. Чернышевского – Соляная, 15 (проезжая часть).
Сотрудниками администрации района ежедневно осуществляется объезд территории с целью осуществления контроля за состоянием благоустройства в местах проведения вскрышных работ. За отчетный период направлено 7 досудебных претензий в адрес организаций, проводящих вскрышные работы. Работа в этом направлении продолжается.