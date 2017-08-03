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Саратовские творческие коллективы выступят на сцене музыкального театра под руководством Надежды Бабкиной

Новости
Саратовские творческие коллективы выступят на сцене музыкального театра под руководством Надежды Бабкиной

10 августа в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной будут представлены достижения мастеров культуры и искусства Саратовской области.

В Гала-концерте примут участие творческие коллективы и исполнители Саратовского региона: Народный артист СССР Леонид Сметанников; Народный артист РСФСР, художественный руководитель и главный дирижер Саратовского академического театра оперы и балета Юрий Кочнев; заслуженная артистка России Ольга Кочнева; лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов Вера Паньшина, Виктор Куценко, Андрей Потатурин и победительница Международного конкурса «Большая опера – 2016» Ксения Нестеренко; заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Зоренька» МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района»; ансамбль народной музыки и песни «Колядки» и обладатель премии Правительства России «Душа России-2016», художественный руководитель Александр Краснов; победители Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица 2016 года» Софья Тюрина (саксофон) и Екатерина Филимонова (барабан); молодежный цирк «Арт-Алле»; лауреат Международного фестиваля эстрадной песни «Славянский базар» Елена Гуляева; народный самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Россияночка» АНО «Центр культуры, спорта и детского творчества «Антарес» профсоюзного комитета Балаковской АЭС; профессиональный коллектив спортивного бального танца «Dance klass» Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова.