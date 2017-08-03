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Балашовские следователи выяснили местонахождение женщины, совершившей убийство

Новости
Балашовские следователи выяснили местонахождение женщины, совершившей убийство

Следственным отделом по городу Балашов следственного управления СК РФ по Саратовской области установлено место нахождения 36-летней жительницы города, обвиняемой в убийстве своего 29-летнего знакомого.

По версии следствия, утром 30 июля обвиняемая в гостях у потерпевшего, в квартире дома на улице Фестивальной города Балашова, выпив, припомнила ему обиду (накануне он ее избил), и, после того, когда мужчина уснул, нанесла ему один удар ножом в шею. 61-летняя мать потерпевшего, а впоследствии и 38-летней брат попытались заступиться за него, и злоумышленница ударила их ножом по несколько раз. От полученных ранений 29-летний потерпевший скончался на месте, двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Стоит отметить, что ранее Брагина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.

В настоящее время обвиняемая дала признательные показания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.