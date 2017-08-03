Балашовские следователи выяснили местонахождение женщины, совершившей убийство

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По версии следствия, утром 30 июля обвиняемая в гостях у потерпевшего, в квартире дома на улице Фестивальной города Балашова, выпив, припомнила ему обиду (накануне он ее избил), и, после того, когда мужчина уснул, нанесла ему один удар ножом в шею. 61-летняя мать потерпевшего, а впоследствии и 38-летней брат попытались заступиться за него, и злоумышленница ударила их ножом по несколько раз. От полученных ранений 29-летний потерпевший скончался на месте, двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.Стоит отметить, что ранее Брагина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.В настоящее время обвиняемая дала признательные показания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.