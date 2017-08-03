В сентябре состоится шестой фестиваль "Один день из жизни средневекового города"

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Располагавшийся в 13-14 веке неподалеку от Саратова Укек был основан на переправе, в первую очередь для удобства передвижения и отдыха торговых караванов, да и сам являлся крупным центром торговли. В дни фестиваля саратовцы станут свидетелями мирной жизни города, выросшего на перекрестке самых значимых торговых путей средневековья на данной территории — Шелкового и Волжского.Основной день проведения фестиваля – 9 сентября, суббота. В этот день фестивальные площадки открыты для всех желающих.На площадках фестиваля все желающие смогут увидеть бои средневековых воинов, соревнования лучников и борцов, сценки из жизни города, работу ремесленников и много другое. Для детей будут работать отдельные площадки с мастер-классами и историческими играми. В этом году впервые появится конная программа. Планируется демонстрация характерных для степняков военных игр.Темой традиционной воскресной конференции станут итоги работы над проектом «Реконструкция изготовления средневековой кашинной посуды».Как и в прошлом году, будет организована доставка к месту проведения фестиваля. По предварительной информации, 9 сентября, в туристический день, бесплатные автобусы до Укека будут отправляться от Саратовского областного музея краеведения и от стадиона «Волга».