В Саратове открывается выставка оружия из частных коллекций
Сегодня в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки оружия из частных коллекций. Представлено более 100 образцов холодного и огнестрельного оружия с XV в. до наших дней. Это своеобразное продолжение выставки из фондов музея «Оружейная кладовая».
Среди наиболее интересных экспонатов - японская катана 1441 г., шотландский палаш XIX в., английские дуэльные пистолеты, шпилечный револьвер Лефоше, браунинг образца 1900 года. В ряду автоматического оружия выделяется пистолет-пулемет Томпсона, хорошо известный по гангстерским голливудским фильмам. Представлена и продукция отечественных оружейников, в том числе автомат и ручной пулемёт разработки легендарного М.Т. Калашникова.
На выставке демонстрируется целая подборка штыков разного времени из Бразилии, Японии, Германии, Франции и многих других стран. Представлены охотничьи ружья, хиршфангеры – немецкие охотничьи кортики, мишени-эмблемы немецких стрелковых клубов середины XX в. Среди экзотических экспонатов - холодное оружие Востока: из Индонезии, Шри-Ланки, Лаоса, Камбоджи.
Ярко иллюстрирует военную историю коллекция деревянных фигурок «Русское войско государево разных лет», изготовленная кандидатом исторических наук, доцентом Евгением Николаевичем Ардабацким. Каждый персонаж точно представляет военную форму и снаряжение определенного рода войск. Кроме того, автор наделил каждого миниатюрного солдатика собственным характером и даже именем, что прибавило коллекции душевности и тепла. Деревянное войско сопровождают фигуры основателей Саратова – князя Турова и воеводы Засекина, а также узнаваемые образы Ивана Грозного, Александра III, Ивана Сусанина.