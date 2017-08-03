3 августа 2017 23:31 ЧЕТВЕРГ
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18:15 | 03 августа
Состоялось обсуждение проекты скульптурной композиции «Хлеб всему голова»
17:03 | 03 августа
В Саратове ликвидируют последствия вскрышных работ
16:11 | 03 августа
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15:18 | 03 августа
Балашовские следователи выяснили местонахождение женщины, совершившей убийство
14:20 | 03 августа
В сентябре состоится шестой фестиваль "Один день из жизни средневекового города"
13:00 | 03 августа
В Саратове открывается выставка оружия из частных коллекций
12:46 | 03 августа
Водоснабжение в Ирландии осуществляется через асбестовые трубы
12:05 | 03 августа
По горячим следам раскрыт грабеж в кафе
10:57 | 03 августа
Продолжается подготовка к фестивалю «Аткарские розы»
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В Саратове открывается выставка оружия из частных коллекций

Новости
В Саратове открывается выставка оружия из частных коллекций

Сегодня в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки оружия из частных коллекций. Представлено более 100 образцов холодного и огнестрельного оружия с XV в. до наших дней. Это своеобразное продолжение выставки из фондов музея «Оружейная кладовая».

Среди наиболее интересных экспонатов - японская катана 1441 г., шотландский палаш XIX в., английские дуэльные пистолеты, шпилечный револьвер Лефоше, браунинг образца 1900 года. В ряду автоматического оружия выделяется пистолет-пулемет Томпсона, хорошо известный по гангстерским голливудским фильмам. Представлена и продукция отечественных оружейников, в том числе автомат и ручной пулемёт разработки легендарного М.Т. Калашникова.

На выставке демонстрируется целая подборка штыков разного времени из Бразилии, Японии, Германии, Франции и многих других стран. Представлены охотничьи ружья, хиршфангеры – немецкие охотничьи кортики, мишени-эмблемы немецких стрелковых клубов середины XX в. Среди экзотических экспонатов - холодное оружие Востока: из Индонезии, Шри-Ланки, Лаоса, Камбоджи.

Ярко иллюстрирует военную историю коллекция деревянных фигурок «Русское войско государево разных лет», изготовленная кандидатом исторических наук, доцентом Евгением Николаевичем Ардабацким. Каждый персонаж точно представляет военную форму и снаряжение определенного рода войск. Кроме того, автор наделил каждого миниатюрного солдатика собственным характером и даже именем, что прибавило коллекции душевности и тепла. Деревянное войско сопровождают фигуры основателей Саратова – князя Турова и воеводы Засекина, а также узнаваемые образы Ивана Грозного, Александра III, Ивана Сусанина.