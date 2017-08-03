По горячим следам раскрыт грабеж в кафе
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ЧП произошло в Энгельсе. В обеденное время 66-летний пенсионер встретился со своим товарищем в кафе. Закончив трапезу, приятели собрались покинуть заведение, но тут к ним подбежал незнакомец, сбил мужчину с ног, открыто похитил 2 тысячи рублей и скрылся. Пенсионер поспешил обратиться в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний житель поселка Коминтерна. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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