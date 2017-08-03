Продолжается подготовка к фестивалю «Аткарские розы»

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По информации министерства по делам территориальных образований, с 1913 года в этом городе существовал питомник декоративных культур. В разные годы его возглавляли профессионалы своего дела. В 30-е годы в связи с постановлением ЦК ВКПБ об озеленении городов и реконструкцией парков и скверов, питомник резко увеличил производство декоративных, цветочных культур, сирени, роз, газонных трав. В 1980-е годы увеличивается площадь тепличного хозяйства, совхоз стал выращивать более 80 сортов сирени, 97 сортов роз. В этот период времени совхоз «Декоративных культур» являлся постоянным участником всех выставок ВДНХ в Москве (имелся свой выставочный павильон). Данью богатой истории должен стать новый фестиваль.Специально к празднику цветов одна из парковых зон была модернизирована. Здесь местными розоводами высажены аткарские розы, с которыми соседствуют кованые, украшающие фонтан и клумбу.В рамках фестиваля, местные жители готовят выставку композиций из аткарских роз.Фото http://www.mobilmusic.ru