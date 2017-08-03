3 августа 2017 23:31 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:15 | 03 августа
Состоялось обсуждение проекты скульптурной композиции «Хлеб всему голова»
17:03 | 03 августа
В Саратове ликвидируют последствия вскрышных работ
16:11 | 03 августа
Саратовские творческие коллективы выступят на сцене музыкального театра под руководством Надежды Бабкиной
15:18 | 03 августа
Балашовские следователи выяснили местонахождение женщины, совершившей убийство
14:20 | 03 августа
В сентябре состоится шестой фестиваль "Один день из жизни средневекового города"
13:00 | 03 августа
В Саратове открывается выставка оружия из частных коллекций
12:46 | 03 августа
Водоснабжение в Ирландии осуществляется через асбестовые трубы
12:05 | 03 августа
По горячим следам раскрыт грабеж в кафе
10:57 | 03 августа
Продолжается подготовка к фестивалю «Аткарские розы»
10:00 | 03 августа
К отопительному сезону подготовлено около 9,5 тысяч домов
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Продолжается подготовка к фестивалю «Аткарские розы»

Новости
Продолжается подготовка к фестивалю «Аткарские розы»


Мероприятие впервые пройдет 5 августа в городском парке Аткарска.

По информации министерства по делам территориальных образований, с 1913 года в этом городе существовал питомник декоративных культур. В разные годы его возглавляли профессионалы своего дела. В 30-е годы в связи с постановлением ЦК ВКПБ об озеленении городов и реконструкцией парков и скверов, питомник резко увеличил производство декоративных, цветочных культур, сирени, роз, газонных трав. В 1980-е годы увеличивается площадь тепличного хозяйства, совхоз стал выращивать более 80 сортов сирени, 97 сортов роз. В этот период времени совхоз «Декоративных культур» являлся постоянным участником всех выставок ВДНХ в Москве (имелся свой выставочный павильон). Данью богатой истории должен стать новый фестиваль.

Специально к празднику цветов одна из парковых зон была модернизирована. Здесь местными розоводами высажены аткарские розы, с которыми соседствуют кованые, украшающие фонтан и клумбу.

В рамках фестиваля, местные жители готовят выставку композиций из аткарских роз.

Фото http://www.mobilmusic.ru