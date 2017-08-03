К отопительному сезону подготовлено около 9,5 тысяч домов
Процент готовности области к осенне-зимнему периоду составляет 63,9%.
В министерстве строительства и ЖКХ РФ состоялось всероссийской селекторное совещание, посвященное вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Саратовскую область представляли заместитель председателя правительства Александр Буренин и министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин.
Было отмечено, что в Саратовской области к отопительному сезону технически подготовлено 9467 жилых домов (65,5%) и 2933 объекта социальной сферы (62,2%).
К работе в осенне-зимний период технически подготовлены 1755 теплоисточников (55,2%), 1760 км тепловых (72,6%) и 6412 км водопроводных (69,7%) сетей. Процент готовности области к осенне-зимнему периоду составляет 63,9%.
Самые высокие результаты по подготовке к отопительному сезону достигнуты в Лысогорском и Татищевском (85%), Романовском (79%), Калининском (78%), Краснокутском (77%) муниципальных образованиях. Об этом сообщает министерство строительства и ЖКХ области.
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