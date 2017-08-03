В областном центре устанавливают информационные щиты о ремонте дорог

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По информации пресс-службы городской администрации, сегодня, 2 августа, началась установка специальных щитов с целью информирования граждан о ремонте на определенном участке. На каждом из них указан застройщик, подрядчик и срок окончания работ, а также номера контактных телефонов.Один из щитов уже установлен на ул. Кутякова. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Так, в ночное время планируется продолжить фрезерование. Из общей площади ремонта 28,4 тыс. кв. м работы по фрезеровке уже проведены на 19,9 тыс. кв. м.Кроме того, планируется установка специальный экранных панелей, где информация о ходе работ на участке будет отображаться в оперативном режиме.