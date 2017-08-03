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Уничтожена крупная партия яблок, черешни и томатов

Новости
Уничтожена крупная партия яблок, черешни и томатов


Управлением Россельхознадзора по Саратовской области проведен очередной рейд на одном из оптовых рынков Саратова.

Как сообщили в ведомстве, в ходе данных проверочных мероприятий в одном из складов рынка обнаружено три случая выявления подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. Внимание проверяющих привлекли яблоки свежие общим весом 1620 килограммов, черешня свежая общим весом 135 килограммов, томаты свежие общим весом 148 килограммов.

При осмотре данной продукции было установлено, что на упаковочной таре отсутствовала маркировка, позволяющая установить происхождение продукции. Фитосанитарные документы на данную подкарантинную продукцию владелец не предоставил.

В соответствии с действующим законодательством запрещенная продукция была изъята из оборота и уничтожена методом измельчения на производственной площадке рынка.

Фото http://www.amic.ru