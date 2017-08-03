Аграрии области соберутся на VIII сельскохозяйственном форуме "Саратов-Агро"
Мероприятия в его рамках пройдут с 3 по 4 августа на экспериментальном поле НИИСХ «Юго-Востока».
По информации регионального минсельхоза, на выставке будут представлены следующие тематические блоки: сельхозтехника и комплектующие; мельничные и элеваторные комплексы; коммерческая техника для сельского хозяйства; стандартизация и метрология; строительство; навигация; мелиорация; услуги для предприятий АПК.
В этом году в форуме примут участие 126 компаний из 21 региона России: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Кировской, Курской, Московской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тульской, Ростовской, Ульяновской областей, Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краёв, Республики Татарстан и Удмуртия, городов Москва и Санкт-Петербург, а также Республики Беларусь.
Весьма насыщенной обещает быть деловая программа. В частности, пройдет традиционный конкурс по профессиональному мастерству учащихся учреждений профессионального образования по профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства». Также запланировано проведение Всероссийской ярмарки сортов и гибридов полевых культур. Также состоится встреча врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева с ведущими сельхозпроизводителями области.
Одним из самых ярких событий форума обещает стать конкурс «Краса Поволжья. 2017». Жюри выберет самую достойную, умную и красивую претендентку из Поволжского региона.
Фото http://rivne1.tv