В Саратове открывается оружейная выставка

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Завтра в областном музее краеведения состоится презентация выставки оружия из частных коллекций.По информации министерства культуры области, всего будет представлено более 100 образцов холодного и огнестрельного оружия с XV в. до наших дней. Это своеобразное продолжение выставки из фондов музея «Оружейная кладовая».Среди наиболее интересных экспонатов - японская катана 1441 г., шотландский палаш XIX в., английские дуэльные пистолеты, шпилечный револьвер Лефоше, браунинг образца 1900 года. В ряду автоматического оружия выделяется пистолет-пулемет Томпсона, хорошо известный по гангстерским голливудским фильмам. Представлена и продукция отечественных оружейников, в том числе автомат и ручной пулемёт разработки легендарного М.Т. Калашникова.На выставке демонстрируется целая подборка штыков разного времени из Бразилии, Японии, Германии, Франции и многих других стран. Представлены охотничьи ружья, хиршфангеры – немецкие охотничьи кортики, мишени-эмблемы немецких стрелковых клубов середины XX в. Среди экзотических экспонатов - холодное оружие Востока: из Индонезии, Шри-Ланки, Лаоса, Камбоджи.Есть раритеты, непосредственно связанные с историей Саратова. Например, русская сабля 1827 г., принадлежавшая саратовскому городскому голове (1831-1833 гг.), купцу первой гильдии Петру Яковлевичу Гусеву. Ношение подобной сабли было позволено только купцу первой гильдии, избранному городским головой.Дополняет выставку точная копия европейского полного европейского латного доспеха XV в.Ярко иллюстрирует военную историю коллекция деревянных фигурок «Русское войско государево разных лет», изготовленная кандидатом исторических наук, доцентом Евгением Николаевичем Ардабацким. Каждый персонаж точно представляет военную форму и снаряжение определенного рода войск. Кроме того, автор наделил каждого миниатюрного солдатика собственным характером и даже именем, что прибавило коллекции душевности и тепла. Деревянное войско сопровождают фигуры основателей Саратова – князя Турова и воеводы Засекина, а также узнаваемые образы Ивана Грозного, Александра III, Ивана Сусанина.Выставка будет работать до конца сентября.Фото http://www.temasaratov.ru