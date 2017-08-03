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Водителей предупреждают об отключенных светофорах

Новости
Водителей предупреждают об отключенных светофорах


Участников дорожного движения просят быть внимательными и четко соблюдать распорядительные сигналы инспекторов ДПС.

Госавтоинспекция по г. Саратову сообщает, что в настоящее время по ул. Соколовой на пересечении с ул. 6-й Мурманский проезд, Танкистов, Рахова отключены светофоры. Произошла авария на подстанции СПГЭС. Так же на пр. 50 лет Октября – Тракторная весь день не будут работать светофоры. Проводятся ремонтные работы по замене оборудования.

Сообщается, что на данных участках проезжей части инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по г. Саратову осуществляют дорожную регулировку в ручном режиме.

Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательными и четко соблюдать распорядительные сигналы инспекторов ДПС.

Фото https://img.tyt.by