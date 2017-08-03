Жителя Екатериновского района будут судить за убийство двух мужчин

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночное время трое мужчин 41-го, 29-ти и 26-ти лет приехали в одно из сел Екатериновского района к своей знакомой. В доме приятельницы мужчины совместно с ее бывшим 40-летним супругом распивали спиртные напитки, после чего продолжили распитие спиртного в автомобиле одного из гостей.Находясь в салоне автомобиля, между 26-летним мужчиной и бывшим супругом хозяйки домовладения произошел конфликт на почве ревности. В его ходе последний подошел к своему автомобилю, припаркованному во дворе дома, достал ружье и произвел не менее двух выстрелов в оппонента и его 29-летнего приятеля, находившихся у крыльца дома. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.- В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии. Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении.Фото http://kubantv.ru