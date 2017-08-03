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Саратовцев приглашают принять участие в летней фотовыставке
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Саратовцев приглашают принять участие в летней фотовыставке

Новости
Саратовцев приглашают принять участие в летней фотовыставке



Мероприятие будет посвящено сразу двум праздникам – Всемирному дню кошек и Всемирному дню фотографии.

Выставка состоится 8 августа. Присоединиться к проекту могут хозяева котов и кошек, а также многочисленные поклонники этих животных. Авторы работ - профессионалы и любители - могут представить фото своих «моделей» и главных «героев» в рамках выставки под открытым небом, которая пройдет в формате «Сушки».

Все желающие поучаствовать должны принести фото любого размера в распечатанном виде и повесить их на веревки с помощью бельевых прищепок. В ходе мероприятия выразить свою симпатию понравившейся работе можно будет с помощью канцелярских скрепок. По итогам открытого голосования будут определены победители и призеры, которые будут награждены дипломами и получат подарки.

Также к проекту присоединятся юные художники с серией работ, посвященных домашним питомцам. Кроме того, в этот день будут представлены фотографии животных, желающих обрести дом и хозяина. Волонтеры и представители общественных организаций расскажут о каждом из них.

Мероприятие состоится при благоприятных погодных условиях, отметили в администрации Фрунзенского района.