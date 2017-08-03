Разыскивается водитель белого автомобиля, сбившего пенсионера
ДТП произошло 22 июня примерно в 10.00 на улице 2-я Садовая.
По информации ГИБДД города, неустановленный водитель, управляя транспортным средством предположительно белого цвета (номерной знак Х981ТН),
допустил наезд на пешехода - мужчину 80 лет. В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения. Сбившая его машина покинула место аварии.
Всех, кому что либо известно о данном ДТП, просят сообщить по тел. 64-33-03, 747-107, 02, 8-927-120-66-39.
Фото http://madeinpiter.com