Областные соревнования по ловле карпа состоятся в Петровском районе

просмотров: 122

Организатором соревнований выступает Федерация рыболовного спорта Саратовской области при поддержке комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.Данный турнир проводится для популяризации спортивной рыбалки среди населения и возможности выполнения спортивного разряда новыми спортсменами.К соревнованиям допускаются все желающие. Команда должна состоять из двух человек, иметь удилища не более 4 метров длиной, одновременно можно ловить на четыре удилища. Кроме этого, у участников должны быть специализированные мешки для хранения рыбы, карповый мат для процедуры взвешивания, подсачек из мягкой ткани.Работа комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям начнется на территории пруда в 8 утра 3 августа.Ловля рыбы будет длится 72 часа. Вся рыба после взвешивания будет отпускаться обратно в водоем. В случае гибели рыбы к спортсменам применяются санкции. Победители турнира определятся по общему весу рыбы, пойманной каждой командой за 72 часа.Справки по соревнованию можно получить в Федерации рыболовного спорта региона по телефону: 28-23-35.