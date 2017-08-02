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Областные соревнования по ловле карпа состоятся в Петровском районе

Новости


С 3 по 6 августа 2017 года в Петровском районе на пруду Агаревский состоятся Областные соревнования по ловле карпа.

Организатором соревнований выступает Федерация рыболовного спорта Саратовской области при поддержке комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.

Данный турнир проводится для популяризации спортивной рыбалки среди населения и возможности выполнения спортивного разряда новыми спортсменами.

К соревнованиям допускаются все желающие. Команда должна состоять из двух человек, иметь удилища не более 4 метров длиной, одновременно можно ловить на четыре удилища. Кроме этого, у участников должны быть специализированные мешки для хранения рыбы, карповый мат для процедуры взвешивания, подсачек из мягкой ткани.

Работа комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям начнется на территории пруда в 8 утра 3 августа.

Ловля рыбы будет длится 72 часа. Вся рыба после взвешивания будет отпускаться обратно в водоем. В случае гибели рыбы к спортсменам применяются санкции. Победители турнира определятся по общему весу рыбы, пойманной каждой командой за 72 часа.

Справки по соревнованию можно получить в Федерации рыболовного спорта региона по телефону: 28-23-35.