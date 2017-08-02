Состоится празднование Дня Волжского района

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По сведению организаторов, проект реализуется в Волжском районе уже 5 лет. Он носит развлекательный характер и будет интересен людям всех возрастов. Формат мероприятия ориентирован и на семейный отдых, людей пожилого возраста, и на творческую молодежь, креативную и интеллигентную публику.Уличный фестиваль хорошего настроения «Семейные вечера» впервые в этом году не ограничится садом «Липки», а захватит пешеходную зону по ул. Волжская. Волжский район подготовил интерактивные площадки со всевозможными инсталляциями, организованными образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спортивными клубами, предприятиями общественного питания.Сад «Липки» и ул. Волжская будут разделены на восемь тематических зон, где каждый желающий найдет занятие по интересам.В частности, будут работать центральная сцена, зона ресторации, творческая зона, музейная зона, спортивная зона, танцевальная зона, детская площадка, литературно-музыкальная гостиная (у фонтана «Глобус»).На центральной площадке состоится концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы города и юные дарования.Начало мероприятия - в 15.00.