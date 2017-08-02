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Подведены итоги областного фестиваля «Обермунжский треугольник»

Новости / Культура
Подведены итоги областного фестиваля «Обермунжский треугольник»


Победителем стал Николай Загудаев из Балашова.

Фестиваль бардовской песни и шансона прошел в десятый раз в Марксовском районе. По информации министерства культуры области, в этом году в юбилейном фестивале приняли участие индивидуальные исполнители, дуэты, ансамбли, группы из 16 муниципальных районов области, ЗАТО Шиханы, г.г. Саратова, Тольятти Самарской области, Твери, Санкт-Петербурга и Москвы.

Традиционно состоялись конкурс «Санитары леса» (сбор мусора на территории проведения фестиваля), конкурс на лучшую палатку и, конечно же, самая любимая традиция – уха «По-Есински». Всех участников и гостей фестиваля угощали вкусной ароматной ухой, которую варили в огромном котле на костре.

Жюри определило самых достойных, сумевших в коротком конкурсном выступлении продемонстрировать лучшее владение голосом, инструментом, актерское и поэтическое мастерство.

Николай Загудаев, исполнитель клуба авторской песни «Привал» г.Балашова, завоевал гран при фестиваля. Он стал победителем в номинации "Наш человек" от "Радио Шансон Саратов". Исполнитель удостоен специального кубка и денежной премии от спонсора в размере 12 тысяч рублей, а также приглашен на часовой эфир на радио.

По итогам фестиваля 8 участников получили дипломы лауреата, 13 - дипломы I степени, 15 – дипломы II степени. Также были вручены специальные дипломы и ценные подарки.

Фото http://stihidl.ru