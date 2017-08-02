2 августа 2017 09:35 СРЕДА
Новости
22:07 | 01 августа
Благотворительный забег в День железнодорожника
18:30 | 01 августа
Областные соревнования по ловле карпа состоятся в Петровском районе
17:01 | 01 августа
Состоится празднование Дня Волжского района
15:41 | 01 августа
Подведены итоги областного фестиваля «Обермунжский треугольник»
14:20 | 01 августа
В Саратове отметят День ВДВ
12:55 | 01 августа
В Аткарске состоится открытие после реконструкции железнодорожного вокзала
12:38 | 01 августа
Topgifts отпраздновала свой первый 10-летний юбилей
10:00 | 01 августа
В сентябре в Саратове состоится Городской бал
19:00 | 31 июля
Завтра пассажиры смогут купить билеты в СВ с существенной скидкой
18:10 | 31 июля
Более 100 человек приняли участие в заплыве через Волгу
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове отметят День ВДВ

Новости / Главная новость
В Саратове отметят День ВДВ


Завтра, 2 августа, праздничные мероприятия пройдут в Свято-Троицком кафедральном соборе и на Набережной Космонавтов.


По традиции, десантники и ветераны ВДВ в начале дня совершат молебен – в 10.00, после чего в 10.50 встанут в строй, и вместе с военной техникой, включая БТР, торжественно пройдут до места проведения праздничного митинга и концерта у памятника Ю.А.Гагарину.

В 11.00 состоится официальная часть праздника, после чего пройдет концерт творческих коллективов города Саратова.

На протяжении всего этого времени - в 11.15, 11.55 и 12.35 - состоится показательное десантирование на акваторию р.Волга непосредственно напротив Набережной Космонавтов.

С 12.00 до 13.00 все гости праздника смогут угоститься традиционными блюдами военной полевой кухни.

Фото http://mir.karelia.ru