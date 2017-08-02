В Саратове отметят День ВДВ
Завтра, 2 августа, праздничные мероприятия пройдут в Свято-Троицком кафедральном соборе и на Набережной Космонавтов.
По традиции, десантники и ветераны ВДВ в начале дня совершат молебен – в 10.00, после чего в 10.50 встанут в строй, и вместе с военной техникой, включая БТР, торжественно пройдут до места проведения праздничного митинга и концерта у памятника Ю.А.Гагарину.
В 11.00 состоится официальная часть праздника, после чего пройдет концерт творческих коллективов города Саратова.
На протяжении всего этого времени - в 11.15, 11.55 и 12.35 - состоится показательное десантирование на акваторию р.Волга непосредственно напротив Набережной Космонавтов.
С 12.00 до 13.00 все гости праздника смогут угоститься традиционными блюдами военной полевой кухни.
Фото http://mir.karelia.ru