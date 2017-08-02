В Аткарске состоится открытие после реконструкции железнодорожного вокзала
5 августа на железнодорожном вокзале Аткарск пройдет торжественное мероприятие, посвященное 180-летию железных дорог России и приуроченное ко Дню железнодорожника.
По информации пресс-службы ПривЖД, в рамках мероприятия состоится открытие вокзального комплекса после проведенного капитального ремонта.
В церемонии открытия планируют принять участие врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, главный инженер Дирекции железнодорожных вокзалов Алексей Белоногов.
Фото http://www.vzsar.ru