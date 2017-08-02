Topgifts отпраздновала свой первый 10-летний юбилей
За это время мы работали с РЖД, Альфа-Банк, Мегафон, МТС, Билайн, Телеканал Еда, Shell, Yokohama, Росатом, Газпром, Роснефть и многими другими менее известными организациями. Сотрудничали с более 1000 компаниями из России, Белоруссии и Казахстана и признательны им за выбор Topgifts в качестве партнера.
Компания Topgifts отпраздновала свой первый 10-летний юбилей. За это время компания смогла подвести некоторые итоги своей работы, среди которых можно отметить множество удачно проведённых промо-акций и успешное сотрудничество с ведущими российскими и международными компаниями, работа с рекламными агенствами из различных регионов России.
Специализацией компании Topgifts является оптовая продажа всевозможных подарков и сувениров, на которые наносятся логотипы по техническому заданию заказчика.
Ассортимент продукции компании за годы её работы стал чрезвычайно широким, что, безусловно, является нашим весомым конкурентным преимуществом. Мы подключились к плановым поставкам из Европы в кратчайшие сроки. Topgifts осуществляет оптовую продажу всех известных презентов с логотипами, начиная от обычной промо-ручки и кружки, заканчивая элитной VIP-продукцией. У нас всегда можно купить корпоративные сувениры для любой компании. На сайте компании в удобной форме представлен весь ассортимент реализуемой продукции.
Кроме того, за время существования Topgifts окончательно выработалась концепция работы компании, которая сводится к оперативному реагированию на пожелания заказчика и исполнению его требований на высочайшем уровне. Главными принципами компании являются лояльность, индивидуальный подход и выполнение абсолютно любого заказа.
В течение прошлого года сайт компании Topgifts http://www.topgifts.ru/ был усовершенствован, улучшился его дизайн, для клиентов стал доступен удобный личный кабинет.