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Topgifts отпраздновала свой первый 10-летний юбилей

Новости
Topgifts отпраздновала свой первый 10-летний юбилей


За это время мы работали с РЖД, Альфа-Банк, Мегафон, МТС, Билайн, Телеканал Еда, Shell, Yokohama, Росатом, Газпром, Роснефть и многими другими менее известными организациями. Сотрудничали с более 1000 компаниями из России, Белоруссии и Казахстана и признательны им за выбор Topgifts в качестве партнера.

Компания Topgifts отпраздновала свой первый 10-летний юбилей. За это время компания смогла подвести некоторые итоги своей работы, среди которых можно отметить множество удачно проведённых промо-акций и успешное сотрудничество с ведущими российскими и международными компаниями, работа с рекламными агенствами из различных регионов России.

Специализацией компании Topgifts является оптовая продажа всевозможных подарков и сувениров, на которые наносятся логотипы по техническому заданию заказчика.

Ассортимент продукции компании за годы её работы стал чрезвычайно широким, что, безусловно, является нашим весомым конкурентным преимуществом. Мы подключились к плановым поставкам из Европы в кратчайшие сроки. Topgifts осуществляет оптовую продажу всех известных презентов с логотипами, начиная от обычной промо-ручки и кружки, заканчивая элитной VIP-продукцией. У нас всегда можно купить корпоративные сувениры для любой компании. На сайте компании в удобной форме представлен весь ассортимент реализуемой продукции.

Кроме того, за время существования Topgifts окончательно выработалась концепция работы компании, которая сводится к оперативному реагированию на пожелания заказчика и исполнению его требований на высочайшем уровне. Главными принципами компании являются лояльность, индивидуальный подход и выполнение абсолютно любого заказа.

В течение прошлого года сайт компании Topgifts http://www.topgifts.ru/ был усовершенствован, улучшился его дизайн, для клиентов стал доступен удобный личный кабинет.