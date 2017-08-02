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В сентябре в Саратове состоится Городской бал

Новости
В сентябре в Саратове состоится Городской бал


Посетить мероприятие смогут все желающие.

Саратовский областной дом работников искусств приглашает горожан в городской сад "Липки", где каждый четверг реализуется творческий проект "Танцы в Липках по четвергам". Мероприятия проводит клуб исторической реконструкции "Старый город". Каждая из таких танцевальных вечеринок открывает новую эпоху и моду на танцы прошлых лет: " Безумные 20-ые!" (танцы 20-ых годов 20-го века), "Путешествие по горам Шотландии" (народные шотландские танцы), "Средь шумного бала!.." (танцы середины 19-го века), "Салон La belle epoque" (танцы эпохи Модерна) и другие. Каждый четверг зрителям представляется новая программа танцевального вечера.

В рамках нового проекта разработана программа мероприятий, в которую включены мастер-классы по историческим танцам, костюмированные вечера.

По итогам проведения мероприятий проекта "Танцы в Липках по четвергам" запланирован Городской бал, который пройдет в помещении памятника культуры Коммерческое (дворянское) собрание, в котором сейчас располагается Дом работников искусств. Мероприятие, которое состоится 9 сентября, рассчитано на саратовцев и гостей города без всякой хореографической подготовки, любой комплекции и без ограничений по возрасту.

Фото http://for-ua.com