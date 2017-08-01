Завтра пассажиры смогут купить билеты в СВ с существенной скидкой
В рамках акции «Удачный вторник» только 1 августа действуют специальные цены на билеты в вагоны СВ.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в акции участвуют 27 поездов, курсирующих между различными городами России. Совершить поездки по специальным ценам можно с 1 августа по 31 августа.
Количество мест со скидкой в поездах ограничено. Стоимость проезда при покупке билета отображается с учетом действующих скидок.
Фото http://www.amic.ru