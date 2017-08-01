В выходные трое мужчин погибли на водоемах
По всем фактам организованы доследственные проверки.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 29 июля в утреннее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Волга вблизи Набережной Космонавтов тела неизвестного мужчины, на вид которому примерно 25-30 лет.
Кроме того, утром 30 июля в реке, протекающей рядом с дачным кооперативом в одном из населенных пунктов Пугачевского района, местные жители обнаружили тело 71-летнего мужчины.
В этот же день в дневное время в водоеме на территории поселка Зоринский Саратовского района обнаружено тело 52-летнего местного жителя.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности одного из погибших мужчин, а также всех
обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские исследования.
Фото http://ingushetia.sledcom.ru