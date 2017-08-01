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В выходные трое мужчин погибли на водоемах

Новости / ЧП
В выходные трое мужчин погибли на водоемах


По всем фактам организованы доследственные проверки.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 29 июля в утреннее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Волга вблизи Набережной Космонавтов тела неизвестного мужчины, на вид которому примерно 25-30 лет.

Кроме того, утром 30 июля в реке, протекающей рядом с дачным кооперативом в одном из населенных пунктов Пугачевского района, местные жители обнаружили тело 71-летнего мужчины.

В этот же день в дневное время в водоеме на территории поселка Зоринский Саратовского района обнаружено тело 52-летнего местного жителя.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности одного из погибших мужчин, а также всех
обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские исследования.

Фото http://ingushetia.sledcom.ru