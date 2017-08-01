Более 100 человек приняли участие в заплыве через Волгу
Мероприятие прошло в рамках "Городских выходных".
По информации пресс-службы администрации Саратова, к участию в водном марафоне протяженностью 3 450 м зарегистрировались более сотни человек. В их числе были как профессиональные пловцы, ватерполисты, триатлонисты и синхронисты, так и просто любители плавания, не связанные со спортом основным родом занятий – врачи, учителя, предприниматели, строители.
Интерес к волжскому марафону помимо саратовцев проявили гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбовской, Пензенской, Самарской, Саранской, Астраханской областей и других регионов нашей страны.
Собравшиеся на набережной могли наблюдать за интересным зрелищем. По Волге курсировали яхты и ЯЛ-6. Также у берега возле Ротонды состоялся показ водно-экстремального представления. Свое мастерство продемонстрировали вейксерферы и флайбордисты – участники профессиональной шоу-группы.