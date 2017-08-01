Саратов посетят участники международного пробега ДОСААФ

просмотров: 195

ДОСААФ России при поддержке правительства РФ, министерства обороны и министерства внутренних дел РФ проводит международный пробег «С Востока на Запад России - с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее», посвященный 90-летию со дня образования Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.По информации пресс-службы городской администрации, 7 августа на границе Самарской и Саратовской областей состоится встреча организаторов автопробега: регионального отделения ДОСААФ России Самарской и Саратовской областей. Колонна направится в Пугачев, а затем выдвинется в Саратов.В 11.00 8 августа в Парке Победы на Соколовой горе состоится возложение цветов к Вечному огню и церемония передачи символов пробега. Запланировано участие региональных отделений ДОСААФ России Нижегородской и Пензенской областей, Мордовии. Участники автопробега возложат цветы к памятнику «Военным водителям» на выезде из Саратова. После Саратовской области эстафета пробега будет передана Волгоградской.Фото http://www.mk-tula.ru