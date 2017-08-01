Хлеборобы области намолотили 1 миллион тонн зерна
С преодолением значимого рубежа земляков поздравил врио губернатора Валерий Радаев.
Уборочная страда в нашем регионе набирает обороты. По данным минсельхоза области, уже собран 1 млн тонн зерновых. Первые 100 тысяч тонн намолотили в Краснокутском районе. Средняя урожайность составляет 32 ц/га, при этом есть районы, где урожайность достигает 40 ц/га. Помимо пшеницы также ведется уборка озимой ржи и рыжика, которого убрали на площади 7,5 га - 5,3 тысяч тонн.
С этим результатом аграриев поздравил глава региона Валерий Радаев.
- Пройдена самая сложная, самая ответственная часть пути, ведь как говорится: начало — половина успеха! - отметил он. - Старания наших аграриев — пример профессионализма и трудолюбия. Регион первым в Приволжском Федеральном округе приступил к уборке зерновых. Хлеб стоит отменный, жатву ведут все районы области. Собрать, сохранить, приумножить — главные задачи, с которыми вы, уважаемые хлеборобы, обязательно справитесь!
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