В Марксе пьяный мужчина убил 82-летнюю женщину

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Следствием и судом установлено, что в ночь с 4 на 5 мая 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая где-либо переночевать, пришел в дом, расположенной в городе Марксе, где проживала ранее не знакомая ему 82-летняя женщина. Увидев незваного гостя, хозяйка жилища стала выгонять его из дома, в связи с чем он нанес ей множественные удары руками и ногами в голову и туловище. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы ее смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки с повреждением внутренних органов.В ходе следствия Адамцов дал признательные показания, раскаялся в содеянном.Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.