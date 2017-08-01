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В Марксе пьяный мужчина убил 82-летнюю женщину

Новости
В Марксе пьяный мужчина убил 82-летнюю женщину

Собранные Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21-летнему Сергею Адамцову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), - сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 4 на 5 мая 2017 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая где-либо переночевать, пришел в дом, расположенной в городе Марксе, где проживала ранее не знакомая ему 82-летняя женщина. Увидев незваного гостя, хозяйка жилища стала выгонять его из дома, в связи с чем он нанес ей множественные удары руками и ногами в голову и туловище. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы ее смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки с повреждением внутренних органов.

В ходе следствия Адамцов дал признательные показания, раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.